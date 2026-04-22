LIVE Sonego-Lajovic ATP Madrid 2026 in DIRETTA | esordio insidioso contro il veterano serbo

Alle ore 14:00 di oggi, si è aperto il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid con il match tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. La partita si svolge sul campo principale e rappresenta un primo passo nel torneo per entrambi i giocatori, che si sfidano per avanzare ai sedicesimi di finale. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte Lorenzo SONEGO al qualificato serbo Dusan Lajovic, si gioca per un posto ai 64esimi di finale. Dopo aver battuto Pedro Martinez all’esordio a Barcellona e la sconfitta contro Rublev, Sonego si appresta a provare a dare continuità a Madrid. Torneo catalano che ha rappresentato il ritorno alle competizioni del quarto finalista degli Australian Open 2025, Di fronte c’è un vecchio lupo come Lajovic, qualificatosi, ma il torinese vede il secondo turno contro Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serbo Notizie correlate Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi... LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniacoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Mutua Madrid Open Tennis | Sonego - Lajovic; Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà. Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il russo accede ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida tra Sonego e Rublev che manda il russo in quarti, a dopo per Musetti! oasport.it Barcelona Open 2026 Day 4: Predictions ft. Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev, Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti facebook