Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si può seguire la partita tra Sonego e Lajovic, valida per il torneo ATP di Madrid 2026. L'incontro fa parte del programma ufficiale e sarà trasmesso in diretta streaming. I due giocatori cercano di migliorare la loro condizione atletica e di recuperare fiducia dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio. La partita rappresenta un momento chiave per entrambi nel percorso di ritorno ai livelli più alti.

Giocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il rientro dall’assenza per infortunio. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra, Lorenzo Sonego affronta il serbo Dusan Lajovic nel terzo match sul campo sei. La scorsa settimana il piemontese è tornato in campo sulla terra di Barcellona, torneo in cui ha vinto la combattuta partita contro il sempre ostico spagnolo Pedro Martinez per poi alzare bandiera bianca, in maniera abbastanza netta, contro il russo Andrey Rublev, futuro finalista.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Diretta Sonego - Lajovic (Mutua Madrid Open); Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Mutua Madrid Open Tennis | Sonego - Lajovic; Pronostico Sonego-Lajovic 22 Aprile: Primo Turno ATP Madrid 2026. Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l'unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell'ATP 500 di Barcellona ... oasport.it Dove vedere Inter-Cagliari, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 aprile 2026Da non perdere anche Sassuolo-Como e in Serie B Sampdoria-Monza ... msn.com Barcelona Open 2026 Day 4: Predictions ft. Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev, Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti facebook