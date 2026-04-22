LIVE Sonego-Lajovic 2-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | c’è la reazione dell’azzurro

Al torneo di Madrid, il punteggio tra Sonego e Lajovic si attesta ora su 2-4. I giocatori sono in campo per il secondo set, con l’azzurro che cerca di reagire dopo aver perso il primo. La partita è seguita in diretta, mentre sullo sfondo si svolgono altri incontri con orari già stabiliti, tra cui quelli di Berrettini contro Prizmic e Cinà contro Moller.

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