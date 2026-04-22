LIVE Sonego-Lajovic 0-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | partenza complicata per l’azzurro

Al torneo di Madrid, il match tra Sonego e Lajovic è iniziato con l’azzurro in svantaggio dopo due set. La partita è trasmessa in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Sono in programma anche altri incontri, tra cui quelli di Berrettini contro Prizmic e Cinà contro Moller, con orari di inizio indicativi e aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) 30-30 Lajovic spinge con il dritto, costringe Sonego a perdere campo e poi chiude con il dritto lungolinea dal centro 15-30 Sul nastro il rovescio di Lajovic con la palla che ricade nella metà campo del serbo 15-15 Fuori il dritto inside-in di Sonego. 0-15 Da lontanissimo Sonego trova il passante vincente. 0-2 Break Lajovic: ancora un errore di Sonego, questa volta con il rovescio in avanzamento. 0-40 Ancora un gratuito del piemontese che perde il controllo del dritto in uscita dal servizio 0-30 Brutto errore di Sonego che perde il controllo del dritto dopo un’ottima prima 0-15 In rete la difesa del piemontese sul dritto inside-in di Laovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Lajovic 0-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partenza complicata per l’azzurro Notizie correlate LIVE Sonego-Lajovic 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serboCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serbo; Diretta Sonego - Lajovic (Mutua Madrid Open); Mutua Madrid Open Tennis | Sonego - Lajovic; Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Sonego-Lajovic 0-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partenza complicata per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it AZZURRI OGGI A MADRID Bellucci-Dzumhur 12.10* Sonego-Lajovic 13.20* Berrettini-Prizmic 13.30* Cocciaretto-Parks 13.30 Cinà-Meller 14.30* Tyra Grant-Jacquemot 17.00* Si parte! Forzaaaa! - facebook.com facebook Sul Court 8 nel frattempo è iniziata la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Alycia Parks. Sul Court 6, invece, tanta Italia in programma: Mattia Bellucci ha appena perso il primo set contro Damir Dzumhur. A seguire ci sarà il match tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajo x.com