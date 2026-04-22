LIVE Sonego-Lajovic 3-6 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Al torneo ATP di Madrid, Sonego e Lajovic sono impegnati in un match che vede il secondo set ancora in corso. Dopo aver perso il primo set per 3-6, il giocatore italiano ha recuperato nel secondo, portandosi avanti 4-3. La partita è seguita con attenzione, mentre gli altri incontri in programma sono stati aggiornati nel corso della giornata. Per seguire gli ultimi sviluppi, è possibile consultare la diretta online.

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