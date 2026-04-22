LIVE Sonego-Lajovic 3-6 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il serbo vince il 1° set

Sul torneo di Madrid, il primo set tra Sonego e Lajovic si è concluso con la vittoria del serbo per 6-3. Attualmente, il secondo set è in corso con il giocatore italiano in vantaggio per 1-0. La partita prosegue senza interruzioni, mentre i match di altri tennisti stanno seguendo il loro andamento, tra cui quelli tra Berrettini e Prizmic, e Cinà contro Moller.

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