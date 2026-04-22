LIVE Piacenza-Luneburg Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | servono 2 set per il trofeo

Oggi si gioca la finale di ritorno della Cev Cup di pallavolo maschile tra le squadre di Piacenza e Luneburg. La partita si svolge in diretta e sono necessari due set per aggiudicarsi il trofeo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a contendersi il titolo europeo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di pallavolo maschile valido per il titolo di Cev Cup. La franchigia italiana, dopo essersi imposta per 0-3 in casa degli avversari in Germania, si trovano a dover gestire in casa propria, al PalaBancasport della città emiliana, un discreto vantaggio nei confronti degli ospiti. I biancorossi si aggiudicano il trofeo se vincono o se perdono per 2-3. Nel caso in cui, invece, il risultato fosse di 0-3 o 1-3, allora si procederà con il simon All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2 muri vincenti, e José Gutierrez e Efe Mandiraci, entrambi in doppia cifra a quota rispettivamente 11 e 10 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

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