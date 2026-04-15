LIVE Luneburg-Piacenza Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | inizia la partita

È iniziata la partita tra Luneburg e Piacenza nella Cev Cup di volley 2026. Al momento il punteggio è 9-7, con una conclusione vincente da parte di Galassi. I tedeschi hanno ottenuto anche il primo tempo vincente, portandosi avanti nel punteggio. La sfida è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Conclusione vincente per Galassi. 9-6 Primo tempo vincente dei tedeschi. 8-6 Mandiraci chiude da posizione quattro. 8-5 Battuta lunga. 8-4 Attacco vincente di Gruvaeus. 7-4 Nuovo primo tempo per i padroni di casa. 6-4 Bolide di Bovolenta. 6-3 Gran primo tempo di Howe. 5-3 Muro di Galassi. 5-2 Attacco di Gutierrez 5-1 Fallo di seconda linea per i piacentini. 4-1 Ace di Gurvaeus. 3-1 La conclusione dello svedese supera il muro. 2-1 Lungolinea vincente di Bovolenta. 2-0 Attacco di Enlund. 1-0 In rete la battuta di Bovolenta. 19:01 Il sestetto di Piacenza: Porro, Bovolenta, Galassi, Simon, Mandiraci, Gutierrez e Pace nel ruolo di libero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: inizia la partita Notizie correlate LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in GermaniaBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte alle 19:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 Le individualità di riferimento della compagine emiliana sono il palleggiatore Paolo Porro, il tandem... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte alle 19:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra ... oasport.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy storica finale di Coppa Cev in casa del Luneburg. La DIRETTAFinale di andata di Coppa Cev per Piacenza, che alle 19 affronta in trasferta i tedeschi del Luneburg. Gas Sales Bluenergy a caccia del primo trofeo continentale della propria storia dopo aver messo i ... sportpiacenza.it Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com CEV Cup 2026 Finale – Atto 1 Parte l’ultimo capitolo europeo per Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata nella Finale di CEV Cup contro i tedeschi dello SVG Luneburg. I biancorossi scendono in campo in Germania per il primo round della doppia sfid facebook