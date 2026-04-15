LIVE Luneburg-Piacenza Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | finale d’andata in Germania

Questa sera si gioca la gara di andata della finale di Coppa Cev tra la squadra tedesca e quella italiana. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa competizione europea.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani affrontano il primo atto del doppio confronto che mette in palio la vittoria del secondo trofeo continentale per club. La formazione allenata da Dante Boninfante, il suo vice è l’indimenticato fuoriclasse azzurro Samuele Papi, non sembra avere la minima intenzione di rallentare il suo percorso di crescita ed è pronta a mettere a frutto l’esperienza maturata nella serie di semifinale scudetto persa, abbastanza nettamente, in tre match contro la favorita Perugia. Le individualità di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania Leggi anche: Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming