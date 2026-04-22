LIVE Piacenza-Luneburg Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa avanti di 2 a metà primo tempo!

Al giro di boa del primo tempo, la squadra di casa guida con un punteggio di 19-15 contro gli ospiti in una partita valida per la CEV Cup 2026 di volley. Al momento, il punteggio segna un vantaggio di due punti per i padroni di casa, con un punto messo a segno da un attaccante con un colpo di pipe. La gara è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Pipe di Champlin che va a segno in maniera splendida. 19-14 ALTRO ACE DI PORRO!! 2° time out per Luneburg. 18-14 Palla in rete di Kunstmann al servizio. 17-14 Molto elegante la schiacciata in mezzo alle mani di Porro quella di Gruvaeus. 17-13 Che diagonale mostruosa di Mandiraci. Nuovamente +4. 16-13 In rete il servizio di Gutierrez. 16-12 Tuttavia il risultato cambia in seguito ad un challenge chiamato per il tocco a mura di Champlin. 15-13 Fuori l’attacco di Piacenza. -2 i teutonici. 15-12 Prova la diagonale Enlund ma trova comunque un ottimo mani out. 15-11 CHE SBERLA DI EFE MANDIRACI!!! E’ volato in cielo! 14-11 Non vogliono perdere il contatto con il match i tedeschi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 a metà primo tempo! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 14-12, primo parziale in sostanziale equilibrio LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in GermaniaBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it Dove vedere in tv Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, programma, streamingUn trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas ... oasport.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo - facebook.com facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com