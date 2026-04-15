LIVE Luneburg-Piacenza Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | 14-12 primo parziale in sostanziale equilibrio

Al momento il punteggio della partita tra Luneburg e Piacenza nella Cev Cup di volley 2026 si attesta su 14-12, con il primo set ancora aperto e in equilibrio. La serie di scambi ha visto alcuni punti importanti, come una lunga battuta di Gutierrez e un attacco di Bovolenta che ha portato avanti la squadra italiana. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-24 Lunga la battuta di Gutierrez. 23-24 Bovolenta sfonda e trova il primo vantaggio dei suoi. 23-23 Sul nastro la battuta dello svedese. 23-22 Attacco di Enlund. 22-22 Lunga la conclusione di Champlin. 22-21 In rete la battuta di Elser. 22-20 Seconda battuta sbagliata da Simon. 21-20 Fuori la battuta tedesca. 21-19 Primo tempo di Howe. 20-19 Attacco con pazienza Piacenza e trova il varco con Mandiraci. 20-18 La parallela di Gruvaeus trova le mani del muro. 19-18 Mandiraci gioca sulle mani del muro. 19-17 Esce di poco l’attacco di Bovolenta. 18-17 Errore in battuta per Piacenza. 17-17 Mani e fuori per Mandiraci.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 14-12, primo parziale in sostanziale equilibrio Notizie correlate LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in GermaniaBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Coppa Cev tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Leggi anche: LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: inizia la partita Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: finale d’andata in Germania; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Luneburg-Piacenza, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 14-12, primo parziale in sostanziale equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Esce di poco l'attacco di Bovolenta. 18-17 Errore in battuta per Piacenza. 17-17 Mani e fuori per ... oasport.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy storica finale di Coppa Cev in casa del Luneburg. La DIRETTAFinale di andata di Coppa Cev per Piacenza, che alle 19 affronta in trasferta i tedeschi del Luneburg. Gas Sales Bluenergy a caccia del primo trofeo continentale della propria storia dopo aver messo i ... sportpiacenza.it Finale andata Coppa CEV, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky #SkySport x.com CEV Cup 2026 Finale – Atto 1 Parte l’ultimo capitolo europeo per Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata nella Finale di CEV Cup contro i tedeschi dello SVG Luneburg. I biancorossi scendono in campo in Germania per il primo round della doppia sfid facebook