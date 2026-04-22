LIVE Piacenza-Luneburg Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | 20? al via Servono 2 set per il trofeo agli emiliani

Alle 20 è iniziata la partita tra Piacenza e Luneburg valida per la Cev Cup di volley 2026. Nella gara di andata, i punti più significativi sono stati quelli di due giocatori, uno con 17 punti totali e due con 11 e 10 punti, rispettivamente. Per conquistare il trofeo, ai padroni di casa servano due set. L'incontro è in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2 muri vincenti, e José Gutierrez e Efe Mandiraci, entrambi in doppia cifra a quota rispettivamente 11 e 10 punti. 19:46 Quello di stasera è solo il secondo confronto tra le due squadre. I biancorossi si aggiudicano il trofeo se vincono o se perdono per 2-3. Nel caso in cui, invece, il risultato fosse di 0-3 o 1-3, allora si procederà con il Golden set. 19:43 Piacenza è sembrata, nella finale di andata, terminata per 0-3 in casa del Luneburg, più decisiva e concreta. 19:40 20 minuti al via della finale di ritorno tra le due franchigie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 20? al via. Servono 2 set per il trofeo agli emiliani Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di... LIVE Luneburg-Piacenza 0-2, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 10-15, gli emiliani dettano leggeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ennesimo attacco vincente di Bovolenta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it Dove vedere in tv Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, programma, streamingUn trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas ... oasport.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo - facebook.com facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com