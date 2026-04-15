LIVE Luneburg-Piacenza 0-2 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | 10-15 gli emiliani dettano legge
Nella partita di volley di oggi, Piacenza si è aggiudicata il primo set contro Luneburg con un punteggio di 15-10. Durante il secondo set, gli emiliani hanno continuato a imporre il ritmo, arrivando a un punteggio di 18-12 grazie a un attacco preciso di un giocatore di nome Bovolenta. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sull’andamento della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ennesimo attacco vincente di Bovolenta. L’opposto piazza la palla con precisione chirurgica. 12-17 Pasticcia in difesa Piacenza. 11-17 Attacco vincente di Galassi. 11-16 Luna la battuta. 10-16 Attacca fuori il palleggiatore tedesco. 10-15 Manie e fuori di Gutierrez. 10-14 Battuta fuori misura. 10-13 Primo tempo perentorio per Howe. 9-13 Attacco di Simon. 9-12 Ace per i teutonici. 8-12 Attacco vincente per Enlund. 7-12 L’ultimo tocco a rete è dei padroni di casa. 7-11 Quindicesimo Bovolenta che non perdona. 7-10 Fuori la battuta di Bovolenta. 6-10 Primo tempo di Simon. 6-9 Accorciano i padroni di casa.🔗 Leggi su Oasport.it
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