LIVE Piacenza-Luneburg 1-0 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | emiliani guidati da Mandiraci e Bovolenta Si parte con il 2° set!

Sul campo di Piacenza, la partita di andata dei quarti di finale di Cev Cup tra le due squadre europee è iniziata con il secondo set, dopo che il punteggio complessivo vede la formazione locale avanti di un punto, 21-15. La squadra di casa, guidata dall’allenatore Mandiraci e dal capitano Bovolenta, ha ottenuto il servizio, ma un errore in battuta di Vaalima ha permesso ai rivali di riprendere il gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-15 Regala il servizio a Piacenza Vaalima sbagliando la battuta. 20-15 Insacca dall’altra parte della rete la palla Gruvaeus. 20-14 Sbatte sul muro Simon ma il punto è il suo. 19-14 Chiude un bel punto Gruvaeus in diagonale. 19-13 Bravo Galassi a trovare lo spiraglio giusto sotto rete. 18-13 Attacco in primo tempo anche di Luneburg. Soluzione efficace in questo caso. Time out per i tedeschi! 18-12 Primo punto diretto di Porro che sfrutta una palla vagante e segna il +6! 17-12 Ci riprova Gutierrez a sfondare e fa bene. Anche il suo attacco risulta veramente violentissimo. No net touch! Punteggio invariato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg 1-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: emiliani guidati da Mandiraci e Bovolenta. Si parte con il 2° set! Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg 1-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: emiliani guidati da Mandiraci e Bovolenta. Il primo set è andato!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo set per 25-20 per Piacenza. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte! servono 2 set per gli emiliani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 ACE DI BOVOLENTA!! 7-3 Muro perfetto di Galassi! Subito time out per gli ospiti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza CEV Cup (M); La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it LIVE - Gas Sales Bluenergy-Luneburg 1-0 e 3-1. La DIRETTASerata storica per Piacenza, che per la seconda volta (la prima risale al 2013) ospita una finale europea. Alle 20 in PalabancaSport tutto esaurito si alza il sipario sulla finale di ritorno di Coppa ... sportpiacenza.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup 🆚 SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 ⏰ 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com