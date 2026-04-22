LIVE Piacenza-Luneburg Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | si parte! servono 2 set per gli emiliani!

Alle 20:00 è iniziata la partita tra le squadre di Piacenza e Luneburg valida per la prima giornata della Cev Cup 2026. Gli emiliani sono partiti con energia, portandosi subito avanti nel punteggio grazie a un ace di Bovolenta e a un muro di Galassi. Gli ospiti hanno chiesto un time out dopo aver subito un parziale di 8-3. La sfida prosegue con le due formazioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 ACE DI BOVOLENTA!! 7-3 Muro perfetto di Galassi! Subito time out per gli ospiti. 6-3 Altro mani fuori dei padroni di casa. 5-3 Primo tempo velocissimo di Howe. 5-2 Errore a muro con tocco della rete da parte dei teutonici. 4-2 Appena fuori il servizio di Gruvaeus. 3-2 Non tiene il bagher difensivo di Piacenza, accorciano i tedeschi. 3-1 Gruvaeus non trova nessuno con l’attacco e la palla finisce fuori. 2-1 Bella palla di Porro per Gutierrez che trova l’angolo giusto. 1-1 Mani fuori di Gruvaeus. 1-0 Subito tenuto l’attacco degli ospiti con un muro ottimo di Simon. 20:02 Gruvaeus, Howe, Valimaa, Champlin, Enlund, Kuntmann Takashi per Luneburg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte! servono 2 set per gli emiliani! Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 20? al via. Servono 2 set per il trofeo agli emilianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2... LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it Dove vedere in tv Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, programma, streamingUn trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas ... oasport.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo - facebook.com facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com