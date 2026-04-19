LIVE Conegliano-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete avanti nel secondo set 11-9

Alle ore 20 si è aperta la partita di volley femminile tra Conegliano e Milano, con le lombarde avanti nel secondo set per 11-9. Durante il match sono stati segnati vari punti, tra cui una diagonale di Haak da zona 2 e altri attacchi che hanno portato le squadre a un punteggio di 20-17. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni di gioco.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 La diagonale di Haak da zona 2 19-17 La slash di Zhu 18-17 Out il primo tempo di Fahr a chiudere una azione spettacolare 18-16 Parallela di Haak da zona 2 17-16 Parallela di Egonu da seconda linea 17-15 Mano out Haak da seconda linea 16-215 Primo tempo Kurtagic 16-14 La fast di Chirichella senza muro 15-14 Mano out Piva da zona 4 15-13 Mano out in fast di Chirichela 14-13 Altra diagonale strettissima di Egonu da zona 2 14-12 Murooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaa su Piva 13-12 Errore al servizio Conegliano 13-11 Potente Haak da zona 2 12-11 Diagonale di Pietrini, appena entrata, da zona...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti nel secondo set, 11-9 Notizie correlate LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel terzo set, 4-1115-25 In rete la diagonale di Diof, si chiude qui una partita a senso unico che qualifica Conegliano alla semifinale playoff 17-25 Il tocco vincente... Leggi anche: LIVE Scandicci-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete sulle ali dell’entusiasmo nel secondo set, 8-11 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; GARA3 DI FINALE SCUDETTO PER LE PANTERE: DOMENICA SPETTACOLO IN UN PALAVERDE ESAURITO SANTARELLI: SARA’ DURISSIMA, MA VOGLIAMO FARE UN REGALO AI NOSTRI FANTASTICI TIFOSI (h. 18 diretta RAI SPORT e DAZN); Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà. DIRETTA | Conegliano Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: siamo in campo per gara-3! (19 aprile 2026)Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti nel secondo set, 11-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc ... oasport.it Volley donne, in campo Conegliano-Milano: gara tre, decisiva per le venete. Diretta su Rainews.it facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com