LIVE Conegliano-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-3 scappano subito le venete

Nel primo set della sfida tra Conegliano e Milano nel campionato di volley femminile, le venete hanno preso subito un vantaggio di 8-3. Successivamente, il punteggio è salito a 17-9 dopo un muro di Fahr, mentre il primo tempo di Danesi non ha avuto successo. Haak ha poi realizzato un punto con un attacco in parallela, mentre Fersino ha tentato di difendere senza riuscirci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-9 Muro di Fahr! Non passa il primo tempo di Danesi. 16-9 Che botta in parallela di Haak! Fersino prova la difesa ma la palla è troppo forte. 15-9 Bosio trova il punto con un palleggio di seconda. Giocata furba della palleggiatrice lombarda. 15-8 Primo tempo al centro di Fahr! 14-8 Cerca il pallonetto dietro il muro Haak, ma il suo attacco è troppo largo. 14-7 E’ ancora Kurtagic che trova il punto per Milano. Mani fuori trovato con un primo tempo molto rapido. 14-6 Schiacciasassi Conegliano in questo avvio di match! Ace di Chirichella che porta le venete a +8. 13-6 GABIII! Che classe quella della brasiliana! La schiacciatrice di Conegliano fa passare ancora una volta la palla in mezzo al muro e trova il punto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-3 scappano subito le venete LIVE Novara-Conegliano 8-14, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scappano via le venete, troppi gli errori delle padrone di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-14 Erroraccio di Tolok che sparacchio fuori il suo attacco da seconda linea. Leggi anche: LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-11 allungano nuovamente le venete Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25