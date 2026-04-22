LIVE Milano-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia si sveglia tardi alle venete anche il secondo set 22-25

Nella partita di volley femminile tra Milano e Conegliano, le venete hanno vinto il secondo set con il punteggio di 22-25. La squadra di casa ha iniziato con difficoltà, recuperando solo nel finale del secondo parziale. La diagonale vincente di una giocatrice svedese ha concluso il set, mentre i punteggi aggiornati sono disponibili in tempo reale. La sfida prosegue con le squadre ancora in parità nell'incontro.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Chiude Haak! Diagonale da zona 2 della svedese che nonb lascia scampo ad una Numia che si è svegliata troppo tardi in questo secondo set ma che qualche segnale lo ha lanciato 22-24 Diagonale di Egonu da zona 2 21-24 Primo tempo Fahr 21-23 Vincente Lanier da zona 4 20-23 Palla spinta a due mani di Gabi da zona 4 20-22 Diagonale di Egonu da seconda linea 19-22 Mano out Gabi da zona 4 19-21 Parallela di Pietrini da zona 4 18-21 La pipe di Haal 18-20 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 17-20 Parallela di Haak da zona 2 17-19 Grande difesa di Sartori e Egonu piazza il mano out da zona 2. Ci prova...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia si sveglia tardi, alle venete anche il secondo set, 22-25 Milano - Conegliano 0-3: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: troppi errori delle venete, la Numia vince il primo set, 20-2520-25 Il primo tempo di Kurtagic chiude un primo set che ha visto sempre la Numia davanti ma a fare la differenza sono stati gli otto errori al... LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Colpo Milano, batte 3-1 Conegliano e riapre le Finali Scudetto: rivivi il LIVE; PROSECCO DOC MOZZAFIATO A MILANO, 3-0 A MILANO! LE PANTERE SI PORTANO SUL 2-0 NELLA FINALE SCUDETTO, CHANCE TRICOLORE DOMENICA AL PALAVERDE; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo. Diretta | Milano Conegliano (risultato 0-1) video streaming: Imoco, avvio sprint! (gara-4, 22 aprile 2026)Sta per cominciare la diretta Milano Conegliano: è gara-4 della finale scudetto e questo ci permette di ricordare che l’ultima volta in cui il tricolore è stato assegnato nella quinta partita della ... ilsussidiario.net LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 9-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Mari Froes · Vaitimbora. Gabi chiude così il primo set per Conegliano #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano facebook Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com