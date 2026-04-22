LIVE Milano-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio veneto nel primo set 17-25

Nel primo set della sfida tra le due squadre, il team veneto ha conquistato il set con un punteggio di 17-25, grazie a un dominio evidente in fase di gioco. I punti sono stati distribuiti con efficacia sui vari fronti, e l’azione decisiva è arrivata con un attacco di una delle giocatrici nel secondo zona. La partita continua a vivere momenti di grande intensità, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta che seguono l’andamento del match.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Colpisce l’asta l’attacco di Haak da zona 2 1-3 Primo tempo Fahr 1-2 Out Haak da zona 2 0-2 Vincente Gabi da zona 4 17-25 Chiude Gabi da zona 4! Più efficace in attacco la squadra veneta che parte con il piede giusto in trasferta dominando il primo parziale, 17-25 17-24 Parallela di Lanier da zona 4 16-24 Out Egonu da seconda linea 16-23 Diagonale di Gabi da zona 4 16-22 Grande difesa di Milano e chiude Egonu in diagonale da seconda linea 15-22 Parallela di Pietrini da zona 4 14-22 Out Pietrini da zona 4 14-21 Muroooooooooooooooooo Wolooooooooooooooosz 14-20 La pipe di Haak 14-19 Mano out Fahr...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio veneto nel primo set, 17-25 Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in vantaggio nel primo set, 7-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Primo tempo Fahr 15-19 Errore al servizio Conegliano 15-18 Diagonale di Gabi da zona 4 14-18 La... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Colpo Milano, batte 3-1 Conegliano e riapre le Finali Scudetto: rivivi il LIVE; PROSECCO DOC MOZZAFIATO A MILANO, 3-0 A MILANO! LE PANTERE SI PORTANO SUL 2-0 NELLA FINALE SCUDETTO, CHANCE TRICOLORE DOMENICA AL PALAVERDE; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo. LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Numia per la bella, Imoco per lo scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero ... oasport.it Diretta Milano Conegliano | Streaming video Rai: una scintillante gara-4! (finale volley, 22 aprile 2026)Ripercussioni sulla Imoco che, a pochi passi dalla diretta Milano Conegliano, sarebbero relative all’imminente Final Four di Champions League; avevamo già detto che Daniele Santarelli sperava di ... ilsussidiario.net Prima la difesa di Fersino e poi la Monster Block di Kurtagic #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano facebook Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com