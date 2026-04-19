LIVE Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | lombarde in vantaggio nel primo set 7-11

Alle ore 16:19, la partita di volley femminile tra Conegliano e Milano procede con le lombarde in vantaggio nel primo set, con il punteggio di 7-11. La diretta mostra che le squadre si stanno affrontando con intensità, con alcuni errori al servizio da entrambe le parti. Il punteggio si mantiene abbastanza equilibrato, mentre i giocatori continuano a scambiarsi punti e a tentare di conquistare il primo set.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Primo tempo Fahr 15-19 Errore al servizio Conegliano 15-18 Diagonale di Gabi da zona 4 14-18 La parallela di Egonu da seconda linea 14-17 Diagonale vincente di Piva da zona 4 14-16 Diagonale di Zhu da zona 4 13-16 Errore al servizio Conegliano 13-15 Muroooooooooooooo Woloooooooooooooosz su Piva 12-15 Diagonale di Haak da zona 2 11-15 Slash di Piva 11-14 Mano out Piva da zona 4 dopo il miracolo di piede di Gabi 11-13 Mano out Egonu da zona 2 11-12 Mano out Haak da zona 2 10-12 Mano out Egonu da zona 2 10-11 Difesa di Gabi su Egonu e attacco vincente di Haak da zona 2 9-11 Out Lanier da zona 4...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in vantaggio nel primo set, 7-11 Notizie correlate LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 17-20 Errore al servizio di Haak 16-20 Diagonale di Zhu da posto 4. LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel terzo set, 4-1115-25 In rete la diagonale di Diof, si chiude qui una partita a senso unico che qualifica Conegliano alla semifinale playoff 17-25 Il tocco vincente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere. DIRETTA | Conegliano Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: siamo in campo per gara-3! (19 aprile 2026)Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà il giorno dello scudetto?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc ... oasport.it Volley donne, in campo Conegliano-Milano: gara tre, decisiva per le venete. Diretta su Rainews.it facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com