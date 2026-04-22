LIVE Grant-Jacquemot WTA Madrid 2026 in DIRETTA | curiosità per la classe 2008 azzurra

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, in programma nel primo turno del torneo WTA1000 di Madrid. La partita si svolge oggi, e continuerà a essere aggiornata con le principali fasi durante l'intera giornata. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida tra due giocatrici giovani e promettenti del circuito internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la 18enne tricolore vivrà la sua prima volta nel main draw dell’evento spagnolo, dopo aver avuto accesso alle qualificazioni attraverso una wild card. Grant, da questo punto di vista, ha saputo farsi valere. Un buon periodo per l’italo-americana, recentemente vittoriosa nel torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Una giocatrice molto dotata in termini di colpi da fondo, ma da formare dal punto di vista fisico. Gli spostamenti di Tyra hanno rappresentato il problema principale, ma lavorando con grande dedizione dei miglioramenti si vedono.🔗 Leggi su Oasport.it

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