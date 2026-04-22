LIVE Grant-Jacquemot 6-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | dominio totale della classe 2008! É suo il primo set

Nel torneo WTA di Madrid, l’azzurra classe 2008 ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-1 contro la sua avversaria. La giocatrice ha mostrato un gioco deciso e preciso, ottenendo un vantaggio netto nel primo set. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 6-1 SET GRANT! Dominio totale dell’azzurra classe 2008, esce il rovescio di Jacquemot dopo i dritti dell’italiana che vince il primo parziale! 40-15 Spinge con il dritto l’azzurra e lo fa benissimo con l’ultimo che è vincente! Due set point per lei! 30-15 Rovescio lungolinea vincente che prende la riga piena, che colpo di Grant! 15-15 Forza la seconda l’azzurra e non trova il campo, primo doppio fallo per lei. Seconda palla. 15-0 Grant scende bene a rete, Jacquemot non riesce nel passante di rovescio lungolinea. 5-1 DOPPIO BREAK GRANT! Altro drittone lungolinea vincente, l’azzurra serve per portare a casa il primo parziale dopo 25 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 6-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: dominio totale della classe 2008! É suo il primo set Notizie correlate LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Jeanjean vince il primo set, manca poco per l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Live Elsa Jacquemot - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid 2026, Tyra Grant-Jacquemot: orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Grant-Jacquemot 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook