LIVE Grant-Jacquemot 6-1 6-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la giovane Italia! Prima vittoria in carriera per la romana!

Nella partita valida per il torneo WTA di Madrid, la tennista italiana ha vinto con i punteggi di 6-1 e 6-2 contro la sua avversaria francese. Questa vittoria rappresenta la prima in carriera per la giovane atleta romana, classe 2008. La prossima sfida sarà contro una giocatrice rumena, considerata di livello superiore rispetto alla sua avversaria precedente. La partita si è svolta in diretta e i risultati sono stati aggiornati alle 21.23.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 21.23 La prossima avversaria della classe 2008 di Roma sarà la rumena Cirstea, una giocatrice di tutt’altro livello rispetto alla francese. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 21.21 L’azzurra serve con il 67% e raccoglie l’82% di punti, un rendimento incredibile ma sporcato per via di un calo abbastanza netto tra primo e secondo set che, tuttavia, non hanno cambiato il risultato. 21.19 Grant ha vinto un match giocato in maniera meravigliosa e con Jacquemot che sicuramente, essendo stata sempre difensiva in campo, ha aiutato la nostra giovanissima azzurra che, ricordiamo, ha compiuto 18 anni solo lo scorso 12 marzo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 6-1 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la giovane Italia! Prima vittoria in carriera per la romana! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della giovane azzurra LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Live Elsa Jacquemot - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra anche nel secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it SUPER TYRA: La prima gioia non si scorda mai Tyra Grant batte Elsa Jacquemot e ottiene il suo primo successo nel main draw di un torneo nel circuito principale. Lo fa giocando un match perfetto, lasciando solo 3 game all'avversaria (6-1 6-2), numero 6 x.com MADRID: TYRA GRANT AL SECONDO TURNO La diciottenne italiana Tyra Grant domina il match e supera Jacquemot con un netto 6-1 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Prestazione solidissima per Tyra, che facebook