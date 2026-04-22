LIVE Grant-Jacquemot 6-1 5-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per chiudere un match perfetto

Al torneo di Madrid, nel match tra due giocatrici, Grant si trova in vantaggio con un punteggio di 6-1, 5-2 e sta servendo per chiudere il set. Durante lo scambio, Grant ha effettuato una difesa efficace, mentre Jacquemot ha tentato una volée, la quale non è riuscita a superare la rete. La partita è trasmessa in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 15-0 Grandissima difesa di Grant, esce la volée di Jacquemot. Seconda palla. 5-2 DOPPIO BREAK GRANT! L’azzurra servirà per il match con il rovescio lungolinea di Jacquemot che non trova il campo. 30-40 Varia tantissimo la giovane azzurra, finisce in rete la palla corta di Jacquemot. Palla break importantissima per Grant! 30-30 ROVESCIO VINCENTE! Colpo lungolinea lontana dal campo meraviglioso di Grant! 30-15 Accelera sul lungolinea di rovescio l’azzurra, Jacquemot manda in rete la difesa. 30-0 Tira la risposta di dritto Grant, ma trova solo la rete. Seconda palla. 15-0 Schiaffo al volo vincente della francese, colpo non facile per lei.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 6-1 5-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra serve per chiudere un match perfetto Notizie correlate LIVE Grant-Jacquemot 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-3o Risposta di dritto potentissima e palla corta vincente di Tyra! 40-15 Esce il rovescio lungolinea... LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Live Elsa Jacquemot - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. LIVE Grant-Jacquemot 6-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: dominio totale della classe 2008! É suo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it MADRID: TYRA GRANT AL SECONDO TURNO La diciottenne italiana Tyra Grant domina il match e supera Jacquemot con un netto 6-1 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Prestazione solidissima per Tyra, che facebook