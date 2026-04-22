LIVE Grant-Jacquemot 1-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio dell’azzurra

Al via la partita tra la tennista italiana e la sua avversaria nel torneo WTA di Madrid 2026. La sfida è iniziata con il servizio dell’atleta azzurra, che ha concluso il primo scambio con una risposta di dritto potente e un colpo vincente di palla corta. La sua avversaria ha risposto con un rovescio lungolinea, portando il punteggio a 40-15. La partita prosegue tra scambi intensi e colpi di alta qualità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 40-3o Risposta di dritto potentissima e palla corta vincente di Tyra! 40-15 Esce il rovescio lungolinea dell’azzurra. 30-15 Spinge tantissimo Grant, esce il rovescio della francese. 30-0 Palla corta di Jacquemot, ci arriva Grant ma manda in rete la contro smorzata. 15-0 Stecca la risposta l’azzurra. 1-0 GAME GRANT! Servizio e dritto vincente dell’azzurra che inizia benissimo. 40-15 Altra prima vincente. 30-15 In rete il rovescio di Grant. 30-0 Palla corta vincente! 15-0 Subito una buona prima per l’azzurra. INIZIA IL MATCH 20.03 Termina il riscaldamento, la prima a servire è Tyra. 20.02 I margini di miglioramento per l’italo-americana sono enormi, in caso di vittoria salirebbe alla posizione numero 223.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Jeanjean vince il primo set, manca poco per l’azzurra LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra; Madrid su SuperTennis: esordio Cocciaretto (live alle 13.30 in tv), in campo anche Grant; Diretta Jacquemot - Grant (Mutua Madrid Open); Mutua Madrid Open Tennis | Jacquemot - Grant. LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook