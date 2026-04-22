LIVE Grant-Jacquemot 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ottimo inizio al servizio per l’azzurra

Al torneo WTA di Madrid, l'azzurra ha iniziato bene il suo match contro l'avversaria francese, conquistando subito un punto vincente al servizio. La partita procede con un'azione in cui l'italiana ha ottenuto un punteggio di 40-0 nella seconda manche. La risposta di rovescio dell'avversaria non è riuscita a passare, permettendo alla giocatrice italiana di mantenere il controllo dello scambio. La partita è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE Seconda. 40-0 Prima vincente! Non passa la risposta di rovescio di Jacquemot. 30-0 Servizio e dritto di Grant, macchina di vincenti in questo inizio match. 15-0 Dritto vincente in corsa dopo la smorzata molto buona di Jacquemot. 3-1 BREAK GRANT! Palla corta di rovescio vincente, l’azzurra strappa il servizio! 40-A Smorzata orrenda della francese che a momenti non manda la palla neanche in corridoio. Seconda. 40-40 Sempre in spinta Grant, ma il suo dritto lungolinea esce. 40-A Erroraccio di Jacquemot che manda in corridoio il dritto in uscita dal servizio, seconda palla break! 40-40 Mamma mia che palla corta di Caterina! A-40 Prova il recupero Grant, ma la sua difesa esce dopo il dritto di Jacquemot a due passi dalla rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ottimo inizio al servizio per l’azzurra Notizie correlate LIVE Grant-Jacquemot 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-3o Risposta di dritto potentissima e palla corta vincente di Tyra! 40-15 Esce il rovescio lungolinea... LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; WTA Madrid 2026, Tyra Grant-Jacquemot: orario, dove vederla in TV e streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Mutua Madrid Open Tennis | Jacquemot - Grant. LIVE Grant-Jacquemot 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook