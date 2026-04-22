LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | Vollering contro tutte italiane per stupire

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Freccia Vallone femminile 2026. La corsa si svolge oggi lungo un percorso che comprende salite impegnative e tratti pianeggianti, con le atlete che si sfidano lungo il tracciato. Tra le protagoniste ci sono alcune cicliste italiane, mentre la favorita principale è una ciclista olandese nota per le sue vittorie recenti. La gara è seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone femminile 2026. Dopo l’Amstel Gold Race è tempo di tornare in sella e sui pedali per vivere un’altra emozionante corsa di un giorno: con arrivo sull’iconico Mur de Huy. Saranno 148,2 km di pura passione. Un percorso che si articola su 9 salite, addirittura una in più rispetto all’edizione 2025: le inedite Côte de Courrière e Côte de Durnal, con invece la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Mur de Huy da ripetere due volte. Tutte a caccia di quella Demi Vollering che vuole imporsi in questo 2026...🔗 Leggi su Oasport.it

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