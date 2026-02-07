Oggi si apre ufficialmente la gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete sono scese sul trampolino di Predazzo per la prova su Normal Hill (HS109). Tra le favorite c’è Nika Prevc, che cerca di imporsi contro tutte le avversarie. La competizione promette emozioni fin dai primi salti, con atlete pronte a stupire e a scrivere il loro nome nel medagliere olimpico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sui trampolini di Predazzo per quanto riguarda il Salto con Gli Sci, la prova femminile su Normal Hill (HS109) apre ufficialmente le danze. Dopo due giornate di salti di allenamento sul trampolino piccolo del rinnovato stadio Giuseppe del Ben di Predazzo (TN) ecco che si comincia a fare sul serio dall’HS109, visto che si assegneranno le prime medaglie dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 per le donne volanti. L’Italia si presenta con un contingente di 4 atlete: Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner e Martina Zanitzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupire

Nika Prevc si distingue nelle qualificazioni a Sapporo, portando avanti le speranze italiane nel salto con gli sci femminile.

Nika Prevc si impone nuovamente a Ljubno, ottenendo l'ottava vittoria stagionale nel salto con gli sci.

