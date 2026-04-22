LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue ancora i fuggitivi

Alle prime luci del mattino è partita la corsa della Freccia Vallone 2026, con la prima salita al Mur de Huy. Il gruppo principale sta inseguendo un gruppo di fuggitivi, che si sono distanziati durante la gara. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli atleti affrontano le asperità del percorso. L’evento è seguito anche attraverso le dirette online, con aggiornamenti regolari dalle 10 e dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 14.40 I ciclisti si apprestano a scalare per la prima volta il Mur de Huy. 1400 metri con una pendenza media del 9,4% e punte massime che sfiorano il 20%. Vedremo se qualcuno azzarderà un attacco da lontano o se il gruppo continuerà a proseguire compatto. 14.38 Termina anche la seconda Cote del circuito finale. Il ritmo del gruppo non è stato velocissimo e la corsa fatica ancora ad accendersi definitivamente. La presenza del durissimo Mur de Huy blocca storicamente l’andamento tattico della corsa, che quasi sempre si è decisa proprio sul durissimo strappo conclusivo 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue ancora i fuggitivi Notizie correlate Freccia Vallone: sfida al Mur de Huy senza Pogacar e EvenepoelIl trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 22 aprile con la Freccia Vallone, la corsa belga giunta alla sua 90esima edizione. Leggi anche: Freccia Vallone 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Paul Seixas vuole primeggiare sul Mur de Huy Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue ancora i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com