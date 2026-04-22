LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | inizia il Mur de Huy ultimo chilometro!

Alle 11 di questa mattina è partita la corsa femminile della Freccia Vallone 2026, con il primo passaggio sul Mur de Huy. La gara si svolge in diretta e prevede un percorso che si avvicina alla conclusione, con l’ultimo chilometro che sarà decisivo per le atlete in corsa. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata, che trasmette anche altre tappe del Tour of the Alps a partire dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 17.38 Gruppo messo alla frusta, rimangono in 6 in testa: sempre Vollering. Se ne va adesso! 17.38 Si riallunga il gruppo, Vollering in posizione di sparo. Ora è lei a mettersi davanti a tutte. 17.37 ULTIMO CHILOMETRO! Inizia il Mur de Huy. 17.36 E’ arrivata nel gruppo di testa anche l’italiana Monica Trinca Colonel. 17.34 Meno di 2 km alla fine. 17.33 Qualche ciclista è riuscita a rientrare in discesa dopo la Côte de Cherave: davanti sono in 15! 17.33 Ora tratto di “collegamento” verso l’ascesa finale del Mur de Huy.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: inizia il Mur de Huy, ultimo chilometro! Notizie correlate LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: tutte le Big insieme verso il Mur de Huy. Vollering contro tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue ancora i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00; Freccia Vallone Femminile 2026: percorso, favorite, orari e dove vederla in TV; FRECCIA VALLONE WOMEN. CHI RIUSCIRA’ A DOMINARE IL MURO DI HUY?. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 20 km all’arrivo, due in fuga ma il gruppo è vicinissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeo franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Paul Seixas è il corridore più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone È nata una nuova stella, e che stella! - facebook.com facebook Paul Seixas scrive la storia A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone Il grande ciclismo è disponibile su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com