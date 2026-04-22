LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | due cicliste in fuga a meno di 90 km all’arrivo

Due cicliste sono attualmente in fuga con meno di 90 chilometri all’arrivo della Freccia Vallone femminile 2026. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 10.00, mentre la fase finale della gara si svolge dalle 11.00. La competizione si sta sviluppando lungo un percorso che attraversa diverse salite e discese, coinvolgendo numerose atlete in questa fase cruciale.

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