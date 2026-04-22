Due cicliste sono in fuga a circa 100 chilometri dal traguardo della Freccia Vallone femminile 2026. La corsa è seguita con aggiornamenti in tempo reale e la diretta è disponibile a partire dalle 11.00. La tappa fa parte del Tour of the Alps, e la cronaca viene aggiornata costantemente sin dalle 10.00. I dettagli sulla posizione delle atlete e l’andamento della gara vengono trasmessi in diretta per gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 15.03 Siamo a meno di 100 km dall’arrivo. 15.00 Buon pomeriggio amici e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone femminile 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone femminile 2026. Dopo l’Amstel Gold Race è tempo di tornare in sella e sui pedali per vivere un’altra emozionante corsa di un giorno: con arrivo sull’iconico Mur de Huy. Saranno 148,2 km di pura passione. Un percorso che si articola su 9 salite, addirittura una in più rispetto all’edizione 2025: le inedite Côte de Courrière e Côte de Durnal, con invece la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Mur de Huy da ripetere due volte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a 100 km dal traguardo

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