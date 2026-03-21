LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | nove in fuga dopo i primi 90 km

Alle 12.49, dopo i primi 90 chilometri, nove cicliste sono in fuga durante la Milano-Sanremo femminile 2026, mentre il gruppo principale si trova a 2 minuti e 44 secondi di distanza. La corsa procede con le fuggitive davanti e il resto delle concorrenti che cercano di avvicinarsi. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti continui sulla gara in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 12.49 Intanto si riduce il gap tra battistrada e gruppo, ora di 2’44”. 12.45 Ricordiamo le nove fuggitive: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Katia Ragusa (Human Powered Health), Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria), Constance Valentin (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel-Preference Home-Auber93), Eleonora Deotta (Mendelespeck E-Work), Sara Lucconi (Top Girls Fassa Bortolo), Sofia Arici (Vini Fantini-BePink) e la sorella di Demi, Bodine Vollering (VolkerWessels). 12.41 Mancano meno di 70 km all’arrivo! Tra non molto la corsa si accenderà con le cinque salite 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: nove in fuga dopo i primi 90 km Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, 215 km alla conclusione LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto dopo 15 km.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Milano Sanremo femminile 2026 in... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; 117 ° MILANO-SANREMO/ 2° MILANO-SANREMO WOMEN 21 MARZO 2026; Mobilità: sabato 21 e domenica 22 marzo tre gare di ciclismo in città. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: nove in fuga dopo i primi 90 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 12.38 Victoire Berteau (Cofidis) e Fariba Hashimi (Vini ... oasport.it Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci provaL'Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. oasport.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com