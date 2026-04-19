LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA | si muovono le big a 30 km dal traguardo

A circa 30 chilometri dal traguardo, le cicliste di punta si sono mosse nel tratto pianeggiante dopo il Bemeleberg. Le atlete più attese sono state protagoniste di diversi tentativi di attacco, con scatti e risposte che si sono susseguiti nel tratto in salita. La corsa femminile dell’Amstel Gold Race 2026 è ancora in pieno svolgimento, con le concorrenti che cercano di guadagnare posizioni prima dell’arrivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Continuano scatti e contro scatti nel falsopiano che segue il Bemeleberg. 13:38 In prima persona Demi Vollering entra in azione ed annulla il tentativo del terzetto. Si stacca Koch. 13:36 30 chilometri all’arrivo dell’Amstel Gold Race femminile 2026. 13:33 In vista del Bemeleberg si è formato un terzetto tutto olandese al comando con Vinke (Team SD Worx – Protime), Markus (Lidl – Trek) e Swinkels (UAE Team ADQ). Gruppo ad una decina di secondi con tante atlete che stanno per rientrare. 13:29 Rientrano in discesa le atlete che si erano staccate sul Geulhemmerberg. 13:26 Non ce la fa Marianne Vos (Team Visma – Lease a Bike).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: si muovono le big a 30 km dal traguardo Notizie correlate LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino le fuggitive a 70 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Meno di 70 chilometri all’arrivo e gruppo che si è portato a 50 secondi dalle fuggitive. LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 E’ Lucinda Brand (Lidl – Trek) a sollecitare il ritmo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito. LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Il gruppo controlla l'azione dei fuggitivi e cerca di contenerne il vantaggio per evitare di dover poi ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 60 km all'arrivo. Si avvicina il nuovo passaggio sul Cauberg. 12:48 Problemi meccanici per la campionessa ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com L'Amstel Gold Race vive oggi la 60ª edizione! Evenepoel favorito, tante le assenze. Una classica da non perdere tra Maastricht e Valkenburg! Segui il nostro racconto in diretta #AGR26 #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1776249777 - facebook.com facebook