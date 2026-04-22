LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | Demi Vollering vince sul Mur de Huy battuta Pieterse Trinca Colonel a ridosso della top 10

Demi Vollering ha vinto la Freccia Vallone femminile 2026, arrivando sul Mur de Huy davanti a Pieterse. Colonel si è posizionata tra le prime dieci. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11, mentre alle 10 è iniziata la copertura della tappa del Tour of the Alps. La corsa si è conclusa con la vittoria della ciclista olandese, che ha battuto la rivale belga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. Gara animata da diversi tentativi di fuga, che poi però – come da copione con il gruppo compatto – si è andata a risolvere sull’iconico Mur de Huy dove la forza della fuoriclasse olandese Demi Vollering ha fatto la differenza. La campionessa d’Europa si prende così la vittoria che le mancava (dal 2023) nella Freccia Vallone. 17.45 La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, che alla fine ha chiuso all’11esimo posto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering vince sul Mur de Huy, battuta Pieterse. Trinca Colonel a ridosso della top 10 Notizie correlate LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: tutte le Big insieme verso il Mur de Huy. Vollering contro tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: inizia il Mur de Huy, ultimo chilometro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00; Freccia Vallone Femminile 2026: percorso, favorite, orari e dove vederla in TV; FRECCIA VALLONE WOMEN. CHI RIUSCIRA’ A DOMINARE IL MURO DI HUY?. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: gruppo che riprende la fuga, 5 km all’arrivo. Tutte verso il Mur de HuyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeno franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Paul Seixas è il corridore più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone È nata una nuova stella, e che stella! - facebook.com facebook Paul Seixas scrive la storia A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone Il grande ciclismo è disponibile su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com