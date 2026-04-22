Oggi si svolge la Freccia Vallone femminile del 2026, con partenza prevista alle 11 e aggiornamenti disponibili dalle 10. Al momento, il gruppo di ciclisti rimane compatto a circa 50 chilometri dall’arrivo, senza variazioni di posizione significative. La corsa si svolge nel contesto del Tour of the Alps, con la diretta disponibile online per seguire passo passo l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 16.24 Meno di 50 km all’arrivo. 16.21 Non ci sono particolari scossoni in un gruppo che resta compatto. 16.18 La prima a scollinare dopo la Côte d’Ereffe è la francese Axelle Dubau-Prévot. 16.14 Cicliste che ora affrontano la Côte d’Ereffe. 16.11 Il Team Visma Lease a Bike si porta in testa al gruppo. 16.08 Media che si attesta sui 38.200 kmh. 16.04 Superate le 2 ore di corsa. 16.00 Poco più di 60 km all’arrivo. 15.57 Fase di scatti e controscatti in testa al gruppo, ma nessuna delle cicliste in gara riesce a portare via una nuova fuga.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 50 km all’arrivo gruppo che non si scompone per il momento

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