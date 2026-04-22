LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | 11 cicliste in fuga col gruppo che insegue da vicino

Al via la Freccia Vallone femminile 2026, con undici cicliste in fuga al momento e il gruppo che le tallona da vicino. La corsa è in corso e la situazione si sta evolvendo rapidamente, mentre gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione fa parte del Tour of the Alps e la diretta è disponibile a partire dalle 10, con il focus sulla corsa femminile dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 15.44 Meno di 75 km all’arrivo. 15.41 Questa quindi la composizione del gruppo di testa: Lotte Claes (Fenix-Premier Tech), Malou Eisen (VolkerWessels Cycling Team), Evita Muzic (FDJ United – SUEZ), Viktoria Chladonova (Team Visma Lease a Bike), Ricarda Bauernfeind (Lidl – Trek), Mikayla Harvey (Team SD Worx – Protime), Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93), India Grangier (St Michel – Preference Home – Auber93), Daniela Hezinova (Team Picnic PostNL), Irati Aranguren (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 11 cicliste in fuga, col gruppo che insegue da vicino Notizie correlate LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a 100 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a meno di 90 km all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00; Freccia Vallone Femminile 2026: percorso, favorite, orari e dove vederla in TV; Dove vedere la Freccia Vallone 2026 in TV e streaming? La RAI non trasmette, diretta esclusiva Eurosport e Discovery+. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a meno di 90 km all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: attacchi e contrattacchi in cima al gruppo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com