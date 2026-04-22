LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | 30 km all’arrivo in testa si forma un duo in fuga

Al momento mancano circa 30 chilometri all’arrivo della Freccia Vallone femminile 2026, e in testa si è formato un duo in fuga. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti continui, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della competizione. La gara è partita questa mattina, con la copertura in diretta che ha iniziato alle 10, e dalla mattina sono stati forniti aggiornamenti sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 16.58 La FDJ United – SUEZ si mette a tirare in testa al gruppo per ricucire il gap. 16.55 Ora la coppia di testa ha 1 minuto di vantaggio. 16.53 In testa si forma un duo: Axelle Dubau-Prévot (EF Education-Oatly) viene raggiunta dalla norvegese Katrine Aalerud(Uno-X Mobility). 16.52 Al traguardo mancano 30 km! 16.49 Ha guadagnato 20 secondi di margine rispetto al plotone. 16.46 Rasoiata della francese Axelle Dubau-Prévot che scatta in faccia al gruppo! 16.43 Nessuno scossone dopo aver superato per la prima volta il Mur de Huy.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 30 km all’arrivo, in testa si forma un duo in fuga Notizie correlate LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a meno di 90 km all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 50 km all’arrivo gruppo che non si scompone per il momentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00; Freccia Vallone Femminile 2026: percorso, favorite, orari e dove vederla in TV; FRECCIA VALLONE WOMEN. CHI RIUSCIRA’ A DOMINARE IL MURO DI HUY?. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 60 km all’arrivo, il gruppo rimane compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeo franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it È NATA UNA STELLA: PAUL SEIXAS VINCE LA FRECCIA VALLONE 2026! - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com