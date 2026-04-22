LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | 20 km all’arrivo due in fuga ma il gruppo è vicinissimo

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati circa 20 chilometri dall'inizio della Freccia Vallone femminile 2026, con due atlete in fuga e il gruppo principale che si mantiene a breve distanza. La corsa viene seguita in diretta, con aggiornamenti regolari sulla situazione in strada. La gara fa parte del Tour of the Alps e la copertura inizia alle 10.00, con un focus specifico sulla Freccia Vallone dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 17.16 Ora il gruppo prova a stringere. Plotone che si allunga, gap che però diminuisce rispetto alla testa della corsa: solo 30 secondi di distacco. 17.13 Gruppo che si trova a 43 secondi dopo aver scollinato sulla Côte d’Ereffe. 17.10 Le fuggitive hanno superato la Côte d’Ereffe, adesso ancora un piccolo “dente” poi tratto di discesa verso la Côte de Cherave. 17.07 Sono 20 i km all’arrivo! Fuggitive con soli 30 secondi di vantaggio. 17.04 Ci si riavvicina a grandi pedalate al trio di côte finali: Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Mur de Huy.🔗 Leggi su Oasport.it

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