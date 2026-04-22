LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA | 20 km all’arrivo due in fuga ma il gruppo è vicinissimo

Sono passati circa 20 chilometri dall'inizio della Freccia Vallone femminile 2026, con due atlete in fuga e il gruppo principale che si mantiene a breve distanza. La corsa viene seguita in diretta, con aggiornamenti regolari sulla situazione in strada. La gara fa parte del Tour of the Alps e la copertura inizia alle 10.00, con un focus specifico sulla Freccia Vallone dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 17.16 Ora il gruppo prova a stringere. Plotone che si allunga, gap che però diminuisce rispetto alla testa della corsa: solo 30 secondi di distacco. 17.13 Gruppo che si trova a 43 secondi dopo aver scollinato sulla Côte d’Ereffe. 17.10 Le fuggitive hanno superato la Côte d’Ereffe, adesso ancora un piccolo “dente” poi tratto di discesa verso la Côte de Cherave. 17.07 Sono 20 i km all’arrivo! Fuggitive con soli 30 secondi di vantaggio. 17.04 Ci si riavvicina a grandi pedalate al trio di côte finali: Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Mur de Huy.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 20 km all’arrivo, due in fuga ma il gruppo è vicinissimo Notizie correlate LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: due cicliste in fuga a meno di 90 km all’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 50 km all’arrivo gruppo che non si scompone per il momentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00; Freccia Vallone Femminile 2026: percorso, favorite, orari e dove vederla in TV; FRECCIA VALLONE WOMEN. CHI RIUSCIRA’ A DOMINARE IL MURO DI HUY?. LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: 20 km all’arrivo, due in fuga ma il gruppo è vicinissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeo franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Lo avevamo ammirato alle Strade Bianche, in grado di scattare in faccia a Pogacar. Ci ha impressionato al Giro dei Paesi Baschi e oggi ha trionfato a braccia alzate alla Freccia Vallone dopo aver domato il Muro de Huy. A soli 19 anni Paul Seixas diventa il cic - facebook.com facebook Paul Seixas scrive la storia A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere la Freccia Vallone Il grande ciclismo è disponibile su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com