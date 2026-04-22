Benvenuti alla copertura in tempo reale della Freccia Vallone 2026. La gara si sta svolgendo in Belgio e vede alcuni dei migliori ciclisti affrontare il tradizionale percorso con salite impegnative, tra cui il Muro di Huy. I partecipanti stanno affrontando le varie asperità del percorso, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti sullo svolgimento delle varie fasi della corsa. La competizione prosegue con molte azioni ancora da decidere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone 2026. La seconda classica del trittico delle Ardenne non vedrà al via nessuno dei campionissimi che dominano il panorama ciclistico da anni, ma proprio per questo si preannuncia ancora più aperta e spettacolare. L’importantissima corsa belga, arrivata quest’anno alla sua novantesima edizione, è caratterizzata da una lunga serie di muri corti ma molto impegnativi che rendono la gara dura e selettiva. Lungo i 208,8 km i ciclisti dovranno affrontare ben 11 cote “ufficiali” (assieme ad una serie infinita di ulteriori strappi) per un totale di 3300 metri di dislivello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: Seixas può fare il vuoto sul Muro di Huy

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