Nella giornata di oggi si tiene la corsa del Tour of the Alps, con aggiornamenti disponibili dalle 10 del mattino. La Freccia Vallone femminile si svolge nel pomeriggio, a partire dalle 15. Tra i momenti salienti, il trionfo di un giovane ciclista francese che ha conquistato il Mur de Huy, diventando protagonista di questa tappa. È possibile seguire la diretta in tempo reale attraverso aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 16.39 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della Freccia Vallone 2026 finisce qui! Sta per terminare l’edizione femminile che potete seguire sul nostro sito. Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo è domenica, con la Liegi-Bastogne-Liegi. 16.37 Il primo degli italiani è Christian Scaroni, arrivato undicesimo. L’azzurro dell’Astana era davanti all’inizio dell’ascesa finale, ma non è riuscito a reggere il ritmo dei migliori. Subito dietro a lui il classe ’99 della Soudal Quick-step Filippo Zana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il giovanissimo francese

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