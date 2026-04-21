La Freccia Vallone 2026 si terrà mercoledì 22 aprile, come di consueto tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa prevede diversi muri e salite, tra cui il Muro di Huy, che rappresenta uno dei tratti più impegnativi. La pendenza di questa salita varia lungo il percorso, con percentuali che aumentano e diminuiscono metro dopo metro, rendendo la gara particolarmente difficile per i ciclisti.

La Freccia Vallone 2026 si disputerà mercoledì 22 aprile, come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il secondo atto del Trittico delle Ardenne si snoderà lungo un percorso ormai rodato: duecento chilometri esatti da Herstal al celeberrimo Muro di Huy, l’emblema di questo ormai iconico appuntamento in Belgio. Il gruppo dovrà affrontare undici salite, ma il copione di questa corsa ciclistica è ormai assodato: si decide tutto sul muro di Huy, uno strappo micidiale che genera una selezione incredibile. Saranno da affrontare per tre volte la Cote d’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media), la Cote de Cherave (1300 metri all’8,1%) e appunto il Muro di Huy (1300 metri al 9,6%).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutti i muri e le salite della Freccia Vallone: Muro di Huy decisivo, la pendenza e le percentuali metro per metro

Notizie correlate

Freccia Vallone 2026: il percorso ai raggi X. Il Muro di Huy giudice supremoMercoledì 22 aprile si svolgerà la Freccia Vallone 2026, celeberrima competizione di ciclismo arrivata alla sua significativa novantesima edizione.

Freccia Vallone: sfida al Mur de Huy senza Pogacar e EvenepoelIl trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 22 aprile con la Freccia Vallone, la corsa belga giunta alla sua 90esima edizione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Seixas cerca il colpo sul Mur de Huy, chi lo sfida? La guida completa; Analisi Percorso Freccia Vallone 2026: 11 Muri in 200 km per incoronare il re di Huy; È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa.

La Freccia Vallone non sarà sulla Rai! Un altro taglio dopo Fiandre e Amstel: come seguire la gara in tv e streamingLa Freccia Vallone 2026 non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro: la Rai non ha acquistato i diritti per la prestigiosa classica in Belgio e ... oasport.it

Freccia Vallone, il percorso e le dirette tv e streamingIl Muro di Huy attende i campioni e le campionesse del grande ciclismo per la Freccia Vallone di mercoledì 22 aprile. Al penultimo appuntamento della primavera di classiche del nord, che culminerà con ... it.blastingnews.com

È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell'Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Non ci saranno il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, ma vedremo il baby-fenome x.com

, : La Freccia Vallone 2026 si presenta con una startlist di grande qualità, ma anche con assenze pesanti che cambiano gli eq facebook