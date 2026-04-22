LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | sei uomini all’attacco

Alle ore 10.00 è iniziata la diretta della tappa del Tour of the Alps, mentre alle 15.00 è prevista la copertura della Freccia Vallone femminile. Sei uomini sono attualmente in fuga durante la prima fase della gara, con aggiornamenti disponibili tramite il link dedicato alla diretta. La corsa si svolge lungo un percorso impegnativo, con vari punti di interesse segnalati per gli appassionati che seguono l’evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 12.16 Il gruppo dista già oltre un minuto. 12.13 I sei attaccanti: Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) e Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise). 12.10 Si sgancia un drappello di sei uomini: potrebbe essere la fuga giusta. 12.04 Plotone che prosegue compatto. 12.01 Nuovi attacchi nel gruppo. 11.58 Ha provato uno scatto un corridore della TotalEnergies, subito raggiunto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco POGACAR stronca un eroico VAN DER POEL e fa tris a Oudenaarde | GIRO DELLE FIANDRE 2026 | HIGHLIGHTS Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco. Gruppo a 3’30” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Diritti TV, quest’anno la RAI non trasmetterà neanche la Freccia Vallone 2026; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: iniziata la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com