LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | sei uomini all’attacco Gruppo a 3’30

Una fuga di sei atleti sta guidando la corsa nella Freccia del Brabante 2026, con il gruppo principale che si trova a circa tre minuti e mezzo di distanza. A circa 14.40, si segnalano nuovi tentativi di allungo, in particolare sul tratto di Beerselberg, un segmento di 0,5 chilometri con una pendenza media del 6,5 percento. La corsa prosegue in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Tornano gli strappi: Beerselberg (0.5 km al 6.5%). 14.36 Poco più di tre minuti di ritardo per il gruppo. 14.32 Percorsi i primi 40 chilometri di gara. 14.27 Nel novero dei candidati al trionfo rientrano il francese Romain Grégoire della Groupama – FDJ United, corridore completo in grado di ben figurare in salita e capace di imporsi nello sprint di un gruppo ristretto, lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla, recente vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, e il belga Florian Vermeersch della UAE Team Emirates-XRG, reduce dai terzi posti ottenuti nella Omloop Nieuwsblad e nella E3 Saxo Classic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco. Gruppo a 3’30” Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco Leggi anche: LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, gruppo a 1’30” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa incerta e senza un padrone. Debutta AgostinacchioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. oasport.it Diretta Freccia del Brabante 2026 live© Flanders ClassicsAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale ... msn.com Si corre oggi in Belgio la Freccia del Brabante, gara che tradizionalmente si colloca tra le classiche del pavé e le Ardenne. facebook La Freccia del Brabante apre un weekend di grande ciclismo: 163 km da Beersel a Overijse Non perderti nemmeno un minuto di corsa: dalle 15:15 seguila su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #Brabante x.com