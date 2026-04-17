LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | sei uomini all’attacco

In diretta dalla Freccia del Brabante 2026, sei ciclisti sono in fuga durante la corsa. I nomi dei corridori coinvolti sono Vojt?ch Kmínek, Cedrik Bakke Christophersen, Fabrice Lefevre, Jonah Killy, Bram Dissel e Michiel Coppens. Tutti appartengono a diverse squadre, tra cui Burgos Burpellet BH, Unibet Rose Rockets, Tarteletto – Isorex e BEAT CC pb Saxo. La corsa prosegue con la situazione in aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 I sei fuggitivi: Vojt?ch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre (Tarteletto – Isorex), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Bram Dissel (BEAT CC pb Saxo) e Michiel Coppens (BEAT CC pb Saxo). 13.54 Il gruppo sembra rialzarsi e lasciare spazio ai fuggitivi. 13.51 Continuano gli attacchi da dietro. Ora la fuga è composta da sei corridori. 13.49 Si è aggiunto un altro uomo davanti: sono in cinque al comando. 13.46 Gruppo che per ora lascia un margine minimo. 13.43 Quattro uomini sono riusciti ad avvantaggiarsi. 13.41 Subito attacchi in gruppo. 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco Notizie correlate LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante... LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa incerta e senza un padrone. Debutta AgostinacchioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa incerta e senza un padrone. Debutta AgostinacchioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. oasport.it Diretta Freccia del Brabante 2026 live© Flanders ClassicsAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale ... msn.com Si corre oggi in Belgio la Freccia del Brabante, gara che tradizionalmente si colloca tra le classiche del pavé e le Ardenne. facebook Join our live coverage of Freccia del Brabante 2026. Starting at 13:30, follow 162.6 km, 21 climbs and 1700+ m ascent with real-time gaps, standings and weather. Full page and app access: x.com