Alle 10 del mattino è iniziata la diretta della tappa del Tour of the Alps, seguita alle 15 dalla copertura della Freccia Vallone femminile. La seconda scalata al Mur de Huy è in corso, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo che seguono aggiornamenti in tempo reale. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa per il finale della competizione, con i tifosi pronti a seguire gli sviluppi delle fasi decisive.

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© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: seconda scalata al Mur de Huy. Sale l’attesa per il gran finale!

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