Mercoledì 22 aprile si corre la 90ª edizione della Freccia Vallone, una delle classiche delle Ardenne. La gara si svolge senza la presenza di alcuni dei principali favoriti, tra cui i ciclisti più noti che avrebbero partecipato normalmente. La corsa prosegue dopo la conclusione del trittico delle Ardenne, con un percorso che attraversa le strade della regione belga.

Il trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 22 aprile con la Freccia Vallone, la corsa belga giunta alla sua 90esima edizione. Dopo il trionfo di Remco Evenepoel nell’Amstel Gold Race, l’attenzione si sposta sul percorso tra Herstal e Huy, dove i corridori affronteranno 208.8 chilometri di pura fatica. Dettagli tecnici e la sfida del Mur de Huy. La competizione si svilupperà su un terreno estremamente impegnativo, caratterizzato da ben 11 salite e un dislivello complessivo che tocca i 3.241 metri. La strategia dei team sarà decisiva quando, dopo circa 100 chilometri di gara, il gruppo entrerà nel circuito finale. Questo tratto verrà ripetuto due volte e culminerà con l’ascesa al mitico Mur de Huy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freccia Vallone: sfida al Mur de Huy senza Pogacar e Evenepoel

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