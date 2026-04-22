Alle ore 10 del mattino è iniziata la diretta della corsa, con i ciclisti che si avvicinano alla fase più impegnativa del percorso. La gara, parte del Tour of the Alps, prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre nel pomeriggio si svolge anche la tappa femminile. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi attraverso la piattaforma online, con aggiornamenti continui sui tempi e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:11 Cambio di bicicletta per il belga Cian Uijtdebroeks della Movistar Team. 13:08 La prossima asperità sarà la Côte d’Ereffe, 2,2 km al 5,2% di pendenza media. 13:05 A guidare la gara sono in sei: Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) e Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise). 13:02 Il drappello di testa guadagna ancora qualcosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i corridori si avvicinano alla fase più impegnativa della corsa

Notizie correlate

LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: al comando della gara ci sono sei uominiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.

LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: al comando della gara ci sono sei uominiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it

LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it

Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook

Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com