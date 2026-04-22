LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | attacchi e contrattacchi in cima al gruppo!

Alle 10 del mattino è iniziata la copertura in diretta della Freccia Vallone 2026, con aggiornamenti sugli attacchi e contrattacchi in cima al gruppo. La cronaca prosegue nel pomeriggio con la diretta della Freccia Vallone femminile, prevista dalle 15.00. Sono stati segnalati vari tentativi di fuga e risposte rapide tra i corridori durante tutta la corsa. I tifosi possono seguire gli sviluppi aggiornando la pagina dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 15.02 Mancano 60km alla conclusione! Fra poco più di 1km i ciclisti cominceranno la seconda ascesa alla Cote d’Ereffe (2,2km al 5,2%). 15.00 Il ritmo più blando del gruppo, dopo la fase concitata, determina un nuovo incremento del vantaggio della fuga, che si assesta intorno a 1’20”. 14.58 Ritorna la calma in gruppo dopo i tentativi di sorprendere gli avversari portati avanti dalla Movistar. La squadra spagnola ha provato a spiazzare i rivali su uno dei pochi tratti pianeggianti. 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: attacchi e contrattacchi in cima al gruppo! Notizie correlate LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue ancora i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei sei battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: prima scalata al Mur de Huy! Il gruppo insegue la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com