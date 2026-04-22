LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | attacchi e contrattacchi in cima al gruppo!

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10 del mattino è iniziata la copertura in diretta della Freccia Vallone 2026, con aggiornamenti sugli attacchi e contrattacchi in cima al gruppo. La cronaca prosegue nel pomeriggio con la diretta della Freccia Vallone femminile, prevista dalle 15.00. Sono stati segnalati vari tentativi di fuga e risposte rapide tra i corridori durante tutta la corsa. I tifosi possono seguire gli sviluppi aggiornando la pagina dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 15.02 Mancano 60km alla conclusione! Fra poco più di 1km i ciclisti cominceranno la seconda ascesa alla Cote d’Ereffe (2,2km al 5,2%). 15.00 Il ritmo più blando del gruppo, dopo la fase concitata, determina un nuovo incremento del vantaggio della fuga, che si assesta intorno a 1’20”. 14.58 Ritorna la calma in gruppo dopo i tentativi di sorprendere gli avversari portati avanti dalla Movistar. La squadra spagnola ha provato a spiazzare i rivali su uno dei pochi tratti pianeggianti. 14.🔗 Leggi su Oasport.it

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