LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei sei battistrada

Alle 10 del mattino inizia la copertura della tappa del Tour of the Alps, con aggiornamenti sulla corsa e i sei battistrada in fuga. Nel pomeriggio, alle 15, sarà trasmessa la gara femminile della Freccia Vallone, con il gruppo che segue attentamente le mosse dei sei corridori in testa. La diretta permette di seguire i momenti salienti delle due competizioni, aggiornando gli appassionati sugli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:45 Cambio di bici per il francese Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG. 13:42 Foratura per il britannico Lukas Nerurkar della EF Education – EasyPost. 13:39 Sette campioni nazionali sono al via della corsa: Tim Wellens, George Bennett, Mauro Schmid, Dorian Godon, Andreas Leknessund, Georg Zimmerman e Ivan Romeo. 13:36 Il vantaggio dei fuggitivi si dilata a 3’01”. 13:33 Sono stati già percorsi i primi settanta chilometri. 13:31 La temperatura corrente è di tredici gradi. 13:28 I fuggitivi si avvicinano alla Côte de Hermanne (2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei sei battistrada Notizie correlate LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi supera i 3?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com